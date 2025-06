Británia označila marocký plán autonómie za najspoľahlivejší

Rabat 1. júna (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Lammy v nedeľu podporil marocký plán obmedzenej autonómie pre Západnú Saharu. Je to podľa neho „najspoľahlivejšie“ riešenie desaťročia trvajúceho sporu, píše TASR podľa správ agentúr AFP.



Západná Sahara leží na atlantickom pobreží Afriky a je spornou bývalou kolóniou Španielska. O daný región bohatý na nerastné suroviny sa desaťročia vedú územné spory medzi Marokom a hnutím Polisario, ktoré má podporu Alžírska a na území Západnej Sahary sa usiluje založiť nezávislý štát.



„Spojené kráľovstvo považuje návrh Maroka predložený v roku 2007 za najspoľahlivejší, životaschopný a ako pragmatický základ pre trvalé riešenie sporu,“ uviedol Lammy po boku svojho marockého rezortného partnera Nassera Bouritu. Británia dosiaľ podporovala možnosť samourčenia sporného územia, ktoré Maroko považuje za neoddeliteľnú súčasť kráľovstva.



„Máme príležitosť tento rok nájsť riešenie ešte predtým, ako v novembri uplynie 50 rokov od začiatku sporu,“ povedal Lammy. Minister preto vyzval „relevantné strany, aby sa urýchlene a pozitívne zapojili do politického procesu pod vedením Organizácie Spojených národov“. Alžír najnovšie rozhodnutie Veľkej Británie označil za „poľutovaniahodné“.



Rozľahlú púštnu oblasť považuje OSN za neautonómne územie, čo znamená, že tamojší obyvatelia ešte nedosiahli plnú mieru samosprávy. OSN taktiež považuje hnutie Polisario za legitímneho zástupcu obyvateľov západnej časti Sahary. Maroko v súčasnosti kontroluje väčšinu územia a podporuje plán, podľa ktorého by mala Západná Sahara iba obmedzenú autonómiu pod jeho kontrolou. Trvá tak na svojom územnom nároku.



Hnutie Polisario zase vyzýva na referendum o sebaurčení pod záštitou OSN, ktoré sa plánuje od uzavretia prímeria v roku 1991, no nikdy nebolo zrealizované.