Británia vidí obvinenia voči Zaghariovej-Ratcliffovej ako neprijateľné

Londýn 14. marca (TASR) - Británia označila v nedeľu ako "neprijateľné" nové obvinenia zo "šírenia propagandy proti režimu" vznesené Teheránom voči britskej humanitárnej pracovníčke iránskeho pôvodu Nazanin Zaghariovej-Ratcliffovej. Tá si už v Iráne odpykala päťročný trest za údajnú špionáž. Informovala o tom agentúra AFP.



"Je neprijateľné, že sa Irán rozhodol pokračovať v druhom úplne svojvoľnom prípade proti Zaghariovej-Ratcliffovej," napísal na Twitteri britský šéf rezortu diplomacie Dominic Raab. "Musí jej byť umožnený bezodkladný návrat k rodine vo Veľkej Británii. Pokračujeme v našej snahe urobiť všetko pre to, aby sme ju podporili," dodal Raab.



Zaghariovú-Ratcliffovú vypočuli v prípade nových obvinení v nedeľu na teheránskom revolučnom súde. Podľa jej muža Richarda vypočutie trvalo iba krátko, píše agentúra AP. Jej právnik tvrdí, že tentokrát je stíhaná za "šírenie propagandy proti systému pre účasť na demonštrácii pred iránskym veľvyslanectvom v Londýne" v roku 2009, píše agentúra AFP.



V apríli 2016 Zaghariovú-Ratcliffovú zadržali v Iráne a neskôr ju odsúdili na päťročné väzenie za údajný pokus o zvrhnutie tamojšej vlády. Žena s iránsko-britským občianstvom do svojho zadržania pôsobila v Londýne ako projektová koordinátorka charitatívnej nadácie Thomson Reuters Foundation. Zaghariová-Ratcliffová i spomínaná nadácia všetky obvinenia odmietali.



V marci minulého roku bola Zaghariová-Ratcliffová prepustená z väzenia v reakcii na obavy z rozšírenia vírusovej choroby COVID-19 v iránskych väzniciach. Jej pohyb bol však obmedzený - dostala elektronický monitorovací náramok - a bolo jej zakázané opustiť krajinu. Posledný rok tak strávila v domácom väzení. Uplynulú nedeľu jej po vypršaní päťročného trestu vymeraného iránskymi súdmi sňali z členka monitorovací náramok, vďaka čomu získala väčšiu slobodu pohybu i možnosť navštíviť svojich príbuzných žijúcich v Teheráne.



Jej návrat do Británie však zmarilo predvolanie pred teheránsky revolučný súd, kam sa mala dostaviť túto nedeľu, aby vypovedala vo veci obvinenia zo šírenia propagandy proti iránskemu režimu. Agentúra AFP uviedla, že týmto rozhodnutím súdu boli zmarené nádeje jej rodiny a priateľov v Británii, že sa čoskoro vráti do Londýna.