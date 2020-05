Británia oznámi karanténu pre ľudí prichádzajúcich do krajiny

Londýn 9. mája (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v nedeľu oznámi povinnú 14-dňovú karanténu pre takmer všetkých ľudí prichádzajúci do Spojeného kráľovstva v súvislosti s ďalšou fázou reakcie vlády na pandémiu nového koronavírusu. Napísal o tom v sobotu denník The Times, z ktorého správy citovala agentúra Reuters.



Podľa nemenovaného vládneho zdroja cestujúci, ktorí prídu do Británie cez letiská a námorné prístavy, budú musieť absolvovať dvojtýždňovú karanténu. Nariadenie sa týka aj Britov, ktorí sa vracajú zo zahraničia.



Na základe nariadenia, ktoré pravdepodobne vstúpi do platnosti na začiatku júna, budú musieť cestujúci po príchode uviesť adresu, na ktorej sa budú zdržiavať.



"Tieto opatrenia pomôžu chrániť britskú verejnosť a znížiť prenos vírusu v ďalšej fáze reakcie," uviedol vládny zdroj pre The Times.



Povinná karanténa sa nebude týkať cestujúcich z Írska, ostrovov v Lamanšskom prielive a ostrova Man, rovnako ani vodičov nákladných vozidiel, ktorí do Británie privážajú dôležité zásoby.



Osobám, ktoré karanténu porušia, bude hroziť pokuta až 1000 libier (zhruba 1142 eur) či dokonca deportácia.



Johnson má v nedeľu predstaviť svoj plán na začatie uvoľňovania opatrení proti šíreniu nového koronavírusu, ktorý nadobudne účinnosť v pondelok. Predtým ho prerokuje krízový kabinet.