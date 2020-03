Británia oznámila ďalších 209 obetí ochorenia COVID-19

Londýn 29. marca (TASR) - Ďalších 209 ľudí zomrelo v Británii na následky ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, informovala v nedeľu agentúra DPA. Celkový počet obetí v krajine je 1228.



Nárast v počte úmrtí je nižší ako v sobotu, keď v Británii zaznamenali 259 obetí tohto ochorenia.



Britské ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že v Spojenom kráľovstve je nakazených už 19.522 osôb. Za posledných 24 hodín sa tento počet zvýšil o viac ako 2400 prípadov.



Zástupkyňa hlavného poradcu britskej vlády pre zdravotníctvo Jenny Harriesová v nedeľu povedal, že môže trvať až šesť mesiacov, kým sa život v Spojenom kráľovstve vráti do bežného stavu. Informovala o tom stanica BBC na svojej webovej stránke. Harriesová takisto upozornila, že v období najbližších 1-2 týždňov očakáva nárast počtu úmrtí.



Minister pre miestnu samosprávu Robert Jenrick poskytol v nedeľu podrobnosti o tom, ako sa bude vláda starať o najzraniteľnejších obyvateľov krajiny. Až 1,5 milióna ľudí v Británii, ktorí patria do skupín obyvateľstva najviac ohrozených novým koronavírusom, by malo zostať doma po dobu najmenej 12 týždňov.