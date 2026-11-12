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Británia oznámila nové sankcie, Burnham chce zvýšiť tlak na Putina
Uvalením sankcií na Slavnefť sa Británia stala podľa vlády prvou krajinou na svete, ktorá zasiahla všetkých desať najväčších ruských producentov ropy.
Autor TASR
Londýn 12. novembra (TASR) - Británia oznámila vo štvrtok nový balík protiruských sankcií. Ich terčom sa stala ruská ropná spoločnosť Slavnefť, tankery z tzv. tieňovej flotily a ďalšie ruské energetické projekty. Britský premiér Andy Burnham chce na prebiehajúcom summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Dubline ostatných lídrov vyzvať, aby zvýšili tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina a tak ho prinútili, aby k mierovým rokovaniam pristupoval vážne. Informuje o tom TASR.
Uvalením sankcií na Slavnefť sa Británia stala podľa vlády prvou krajinou na svete, ktorá zasiahla všetkých desať najväčších ruských producentov ropy. Nové opatrenia sa dotknú aj plavidiel, ktoré prepravujú ruskú ropu a skvapalnený zemný plyn (LNG), ďalej veľkých uhoľných spoločností a vlajkového ropného a plynárenského projektu spoločnosti Rosnefť v Arktíde LLC Vostok Oil.
Na summite EPC plánuje britský premiér zdôrazniť potrebu vytvorenia bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ktoré budú právne záväzné, ako základ akéhokoľvek mierového procesu o ukončení vojny s Ruskom. Rovnako sa chystá povedať, že Európa by mala byť na mierových rokovaniach plne zastúpená a podporiť výzvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na prímerie.
„Mierové rokovania o Ukrajine pokročili, ale teraz nemožno poľaviť. Musíme naďalej zvyšovať tlak na Rusko, aby súhlasilo s úplným a okamžitým prímerím,“ uviedol Burnham, ktorý vo štvrtok popoludní pricestoval z Turecka do hlavného mesta Írska na summit približne 50 hláv štátov a vlád.
Sankcie majú podľa neho za cieľ „znížiť príjmy Ruska z predaja ropy a urýchliť ukončenie zbytočnej vojny, ktorú vedie Kremeľ“. „Všetci teraz musíme využiť súčasnú dynamiku rokovaní a nájsť spôsob, ako zaistiť našu vnútornú bezpečnosť a bezpečnosť nášho kontinentu,“ dodal Burnham.
Uvalením sankcií na Slavnefť sa Británia stala podľa vlády prvou krajinou na svete, ktorá zasiahla všetkých desať najväčších ruských producentov ropy. Nové opatrenia sa dotknú aj plavidiel, ktoré prepravujú ruskú ropu a skvapalnený zemný plyn (LNG), ďalej veľkých uhoľných spoločností a vlajkového ropného a plynárenského projektu spoločnosti Rosnefť v Arktíde LLC Vostok Oil.
Na summite EPC plánuje britský premiér zdôrazniť potrebu vytvorenia bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ktoré budú právne záväzné, ako základ akéhokoľvek mierového procesu o ukončení vojny s Ruskom. Rovnako sa chystá povedať, že Európa by mala byť na mierových rokovaniach plne zastúpená a podporiť výzvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na prímerie.
„Mierové rokovania o Ukrajine pokročili, ale teraz nemožno poľaviť. Musíme naďalej zvyšovať tlak na Rusko, aby súhlasilo s úplným a okamžitým prímerím,“ uviedol Burnham, ktorý vo štvrtok popoludní pricestoval z Turecka do hlavného mesta Írska na summit približne 50 hláv štátov a vlád.
Sankcie majú podľa neho za cieľ „znížiť príjmy Ruska z predaja ropy a urýchliť ukončenie zbytočnej vojny, ktorú vedie Kremeľ“. „Všetci teraz musíme využiť súčasnú dynamiku rokovaní a nájsť spôsob, ako zaistiť našu vnútornú bezpečnosť a bezpečnosť nášho kontinentu,“ dodal Burnham.