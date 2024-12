Británia oznámila nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu

Londýn 19. decembra (TASR) - Británia vo štvrtok oznámila nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu na budúci rok vo výške 225 miliónov libier (približne 273 miliónov eur). Balík zahŕňa bezpilotné lietadlá, plavidlá i systémy protivzdušnej obrany, napísala agentúra AFP, z ktorej čerpala TASR.



Krok prichádza po stredajšej návšteve britského ministra obrany Johna Healeya v Kyjeve, kde rokoval so svojím ukrajinským náprotivkom Rustemom Umerovom. Healey sa zaviazal, že Británia na budúci rok zvýši podporu pre Ukrajinu.



Takmer tri roky po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin nariadil inváziu na Ukrajinu, je "hĺbka jeho nesprávneho odhadu jasnejšia ako kedykoľvek predtým", uviedol britský minister s tým, že "statoční Ukrajinci naďalej vzdorujú všetkým očakávaniam svojím nezlomným duchom". "Nemôžu to ale robiť sami," zdôraznil a prisľúbil že britská podporu Kyjeva je neotrasiteľná. Londýn bude podľa neho vždy stáť "bok po boku, aby Putin nemohol zvíťaziť".



Britská labouristická vláda sa po víťazstve v júlových voľbách zaviazala, že každý rok poskytne Ukrajine vojenskú pomoc vo výške troch miliárd libier (3,6 miliardy eur) až do roku 2030-31.



Najnovší balík obsahuje vybavenie pre ukrajinské námorníctvo vrátane malých člnov, prieskumných dronov a bezposádkových plavidiel. Prostriedky sa použijú aj na vybavenie protivzdušnej obrany vrátane radarov a 1000 systémov elektronického boja proti dronom.



Healey takisto povedal, že Británia posilní výcvikový program pre ukrajinských vojakov, ktorý na britskom území realizuje spolu s kľúčovými spojencami. Program je známy ako Operácia Interflex, v rámci ktorej bolo od polovice roka 2022 vycvičených 51.000 regrútov, pripomenula AFP.



"Vzhľadom na to, že Putin každý deň posiela na smrť na bojisko až 2000 ruských vojakov, je veľmi dôležité, aby Ukrajina dostala podporu v podobe riadne vycvičených a vybavených vojakov," uvádza sa vo vyhlásení britského rezortu obrany.



Umerov Londýnu poďakoval za nový balík vojenskej pomoci a povedal, že "stabilné dodávky munície, predovšetkým pre delostrelectvo, je kriticky dôležité pre ukrajinské obranné úsilie". Bez zachádzania do podrobností uviedol, že s Healeym rokovali o výsledkoch použitia britských rakiet Storm Shadow, ktoré Británia umožnila Ukrajine prvýkrát použiť pri útokoch v Rusku v novembri.