Británia oznámila nový sankčný balík voči Bielorusku

Londýn 8. júna (TASR) - Britské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo nové sankcie voči Bielorusku zamerané na obmedzenie financovania režimu autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Západné krajiny uvalili už niekoľko balíkov sankcií voči Rusku i jeho spojencovi Bielorusku po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu vlani vo februári.



Nové obmedzenia zasiahnu bieloruský export - Británia zakazuje dovoz zlata, cementu, dreva a gumy z Bieloruska. Zároveň zakázala vyvážať do Bieloruska tovary a technológie, ktoré by mohli byť použité na výrobu chemických a biologických zbraní.



Britský rezort diplomacie dodal, že cieľom nového balíka obmedzení je tiež zamedziť Rusku obchádzať západné sankcie.



Londýn uvalil sankcie aj na niektoré bieloruské médiá, aby zabránil šíreniu propagandy a dezinformácií v Británii.



"Nový sankčný balík zvyšuje ekonomický tlak na Lukašenka a jeho režim, ktorý aktívne pomáha ruskému vojnovému úsiliu a ignoruje územnú celistvosť Ukrajiny," uviedol vo vyhlásení britský minister zahraničných vecí James Cleverly.



Británia bude podľa jeho slov podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné, a "nebude váhať so zavedením ďalším obmedzení voči tým, ktorí podporujú" ruskú vojnu na Ukrajine.



Lukašenko poskytuje Rusku bieloruské územie na raketové či dronové útoky voči Ukrajine. V Bielorusku sa tiež konajú spoločné vojenské cvičenia ruskej a bieloruskej armády.