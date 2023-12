Británia oznámila prieskumné lety s cieľom nájsť rukojemníkov v Gaze

Londýn 3. decembra (TASR) – Spojené kráľovstvo bude vykonávať prieskumné lety nad Izraelom a Pásmom Gazy. Pôjde o súčasť úsilia o záchranu rukojemníkov, ktorých zavliekli do Gazy. TASR informácie prevzala v nedeľu od stanice Sky News.



Britské ministerstvo obrany oznámilo, že prieskumné lietadlá nebudú niesť zbrane ani sa zapájať do bojov, ich jedinou úlohou bude lokalizovať rukojemníkov. "Príslušným úradom budú odovzdávané len informácie týkajúce sa záchrany rukojemníkov," uviedlo ministerstvo.



Lety budú prebiehať nad východným Stredomorím vrátane vzdušného priestoru nad Izraelom a Pásmom Gazy.



Týždeň po vražednom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra vyslala britská armáda do východnej časti Stredozemného mora vojenské lietadlá a lode.



Pri útokoch Hamasu na Izrael prišlo o život 12 britských občanov a predpokladá sa, že militanti v Gaze zadržiavajú piatich občanov Spojeného kráľovstva.