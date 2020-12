Británia oznámila, že by mohla urobiť zmeny v zákone o vnútornom trhu

Londýn/Brusel 7. decembra (TASR) - Británia v pondelok oznámila, že by mohla ustúpiť od sporných ustanovení v návrhu britského zákona o vnútornom trhu s cieľom posunúť sa bližšie k dosiahnutiu pobrexitovej obchodnej dohody s EÚ, informovala agentúra DPA.



Návrh zákona o vnútornom trhu upravuje obchodné vzťahy medzi štyrmi krajinami Spojeného kráľovstva v období po skončení prechodného obdobia koncom tohto roka, píše DPA.



EÚ je znepokojená týmto britským zákonom, ktorý by umožnil vláde z Londýna zrušiť niektoré ustanovenia dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Únia tvrdí, že ide o dohodu s medzinárodnou platnosťou a Británia by tým pošliapala medzinárodné právo.



Návrh zákona podľa DPA obsahoval časť, ktorá by britskému parlamentu dávala právomoc rozhodovať o vládnej pomoci a postupoch pri colných kontrolách v oblasti obchodu medzi Severným Írskom a Britániou, čo by porušilo článok 4 dohody o vystúpení Británie z EÚ.



Britská vláda však v pondelok oznámila, že je pripravená odstrániť niektoré ustanovenia z návrhu s cieľom splniť požiadavky článku 4.



"Spojené kráľovstvo a EÚ konštruktívne spolupracujú," uviedol vo vyhlásení úrad britského premiéra Borisa Johnsona. Rozhovory podľa úradu napredujú a konečné rozhodnutia sa očakávajú v najbližších dňoch.



"Ak sa dosiahne dohoda o rozhodnutiach, ktoré sa v týchto rokovaniach zvažujú, britská vláda bude pripravená stiahnuť článok 44 z návrhu zákona o vnútornom trhu, ktorý sa týka vývozného colného vyhlásenia," uviedol úrad. Vláda bude takisto pripravená deaktivovať články 45 a 47, ktoré sa týkajú vládnej pomoci.



Dolná snemovňa britského parlamentu sa má návrhom zákona o vnútornom trhu zaoberať v pondelok večer, uvádza na svojej webovej stránke stanica BBC.



Lídri členských krajín EÚ sa vo štvrtok a piatok stretnú na summite v Bruseli, kde by dohodu o odchode Británie z EÚ mohli podpísať v prípade, že sa im ju dovtedy podarí dosiahnuť, píše BBC.



Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020 a nachádza sa v tzv. prechodnom období, ktoré potrvá do konca tohto roka. Londýn a EÚ sa odvtedy snažia uzavrieť dohodu, ktorá bude upravovať ich budúce partnerské a obchodné vzťahy.



Pre názorové nezhody v kľúčových oblastiach, ako sú spomínaný rybolov či návrh zákona o vnútornom trhu, však rokovania napredujú pomaly. Ak sa Londýnu s Bruselom nepodarí dosiahnuť dohodu o budúcom partnerstve, od 1. januára 2021 sa budú ich vzájomné obchodné vzťahy riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).