Británia oznámila, že posiela zdravotnícku pomoc do Indie

Londýn 25. apríla (TASR) - Spojené kráľovstvo v nedeľu oznámilo, že posiela zdravotnícke vybavenie vrátane pľúcnych ventilátorov do Indie, ktorá čelí prudkému nárastu počtu prípadov koronavírusu SARS-CoV-2 a súvisiacich úmrtí. Informovala o tom agentúra AFP.



Londýn do Naí Dillí pošle viac ako 600 kusov zdravotníckeho vybavenia v reakcii na žiadosť Indie, píše AFP. Britský premiér Boris Johnson sa zaviazal, že "Spojené kráľovstvo urobí všetko, čo je v jeho silách". Británia podľa Johnsonových slov v boji proti ochoreniu COVID-19 stojí "bok po boku" s Indiou.



Britské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že prvú časť pomoci Británia pošle v nedeľu a do Naí Dillí by mala doraziť v utorok. Ďalšie zásielky Spojené kráľovstvo pošle v priebehu najbližšieho týždňa.



Celkovo Británia do Indie dopraví deväť leteckých prepravných kontajnerov. Zásielka bude obsahovať 495 kyslíkových koncentrátorov, 120 pľúcnych ventilátorov na neinvazívnu ventiláciu a 20 ručne poháňaných pľúcnych ventilátorov, píše AFP.