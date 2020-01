Ozzy Osbourne oznámil, že má Parkinsonovu chorobu

Londýn 21. januára (TASR) - Britský hardrockový spevák Ozzy Osbourne oznámil, že bojuje s Parkinsonovou chorobou. Bývalý frontman skupiny Black Sabbath v utorkovom televíznom programe Good Morning America stanice ABC uviedol, že ochorenie mu diagnostikovali minulý rok vo februári.



"Je to pre nás veľmi ťažké. Svoju ostatnú šou som odohral na Silvestra 2018, potom som mal nepríjemný pád a musel som podstúpiť chirurgický zákrok na krku, čo mi priškrtilo všetky nervy. Pred rokom som bol v žalostnom stave, stále užívam množstvo liekov," uviedol 71-ročný hudobník.



Rodák z Birminghamu už predtým popieral fámy o tom, že trpí Parkinsonovou chorobou, ale podľa vlastných slov sa chcel k svojmu zdravotnému stavu priznať kvôli fanúšikom. Osbourne vlani zrušil koncertné turné po Austrálii, Novom Zélande a Japonsku s tým, že sa zotavuje zo zápalu pľúc.



"Teraz, keď som sa rozhovoril o tom, že mám Parkinsonovu chorobu, sa už cítim lepšie. Skrývať niečo je ťažké, pretože človeka to ťaží a cíti sa previnilo. Už som to ďalej nedokázal tajiť, nie som v tom dobrý," dodal Osbourne s tým, že je rozhodnutý vrátiť sa na koncertné pódiá.



Jeho manželka Sharon dodala, že "nejde o rozsudok smrti", hoci táto neurodegeneratívna choroba, ktorá sa zatiaľ nedá liečiť, ovplyvňuje "určité nervy v tele". Osbournová dodala, že jej manžel v apríli navštívi špecialistu vo Švajčiarsku, ktorý mu má pomôcť s posilnením imunitného systému.



Ozzy Osbourne, vlastným menom John, založil formáciu Black Sabbath v roku 1969 s gitaristom Tonym Iommim, hráčom na basovú gitaru Geezerom Butlerom a bubeníkom Billom Wardom. Skupine sa všeobecne pripisuje vynájdenie a popularizácia heavymetalovej hudby, vysvetľuje stanica Sky News.



Osbourne ako sólový interpret vydal 11 štúdiových albumov, na február je naplánované vydanie dvanásteho s názvom Ordinary Man. Z platní Black Sabbath i jeho sólových sa dosiaľ predalo celosvetovo viac než 100 miliónov kusov.