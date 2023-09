Pred britským súdom vypovedali Bulhari obvinení zo špionáže pre Rusko

Londýn 26. septembra (TASR) - Päť Bulharov žijúcich v Spojenom kráľovstve, ktorých obvinili zo špionáže pre Rusko, vypovedalo v utorok na londýnskom súde. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Traja muži a dve ženy sú obvinení z toho, že sa od augusta 2020 do februára 2023 snažili zhromažďovať informácie, ktoré mali byť "priamo či nepriamo užitočné pre nepriateľa", a to konkrétne Rusko.



Pätica vypovedala v utorok krátko na Westminsterskom magistrátnom súde prostredníctvom videospojenia. Výpovede boli zamerané len na potvrdenie ich základných údajov. Vo väzbe zostanú najmenej do ďalšieho vypočutia 13. októbra.



Podozriví vo veku 29 až 45 rokov údajne pracovali v špionážnej bunke pre ruské bezpečnostné služby, pričom ich práca zahŕňala aj sledovanie vybraných cieľov. Pôsobili rôzne v zahraničí, ich činnosť však podľa prokuratúry koordinovali z Británie.



Vo februári ich zadržali príslušníci protiteroristickej jednotky londýnskej Metropolitnej polície. Troch z nich, dvoch mužov a jednu ženu, ešte vo februári obvinili z prechovávania falošných dokladov totožnosti. Dokladov mali údajne 34, pričom falošné boli zrejme viaceré z nich. Vystavené boli v mnohých krajinách vrátane Británie, Bulharska, Francúzska, Talianska, Španielska, Chorvátska, Slovinska, Grécka a Česka.