Plánovaný útok nebude mať vplyv na Swiftovej koncerty v Londýne

Londýn 8. augusta (TASR) - Nič nenasvedčuje tomu, že by plánovanie útoku na koncert Taylor Swiftovej vo Viedni malo mať vplyv na jej budúcotýždňové vystúpenia na štadióne Wembley v Londýne, uviedla vo štvrtok britská polícia. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Swiftovej turné Eras Tour zavítalo do Londýna už v júni na tri noci po koncertoch v Edinburghu, Liverpoole a Cardiffe. Do Wembley sa má vrátiť 15. augusta pred jej odchodom na posledné koncerty do Severnej Ameriky.



"Polícia úzko spolupracuje s bezpečnostnými tímami na miestach konania podujatí a ďalšími partnermi, aby zabezpečila, že budú zavedené vhodné bezpečnostné plány," uviedli zástupcovia londýnskej polície.



Organizátori v stredu oznámili zrušenie všetkých troch koncertov americkej speváčky Taylor Swiftovej, ktoré sa mali tento týždeň konať vo Viedni. Krátko predtým rakúska polícia informovala o zadržaní dvoch osôb podozrivých z plánovania útokov na podujatia vo Viedni a okolí.



Zadržaný 19-ročný mladík sa neskôr podľa polície priznal z plánovania teroristického útoku na koncert Swiftovej. Spolu so 17-ročným komplicom plánovali útočiť nožmi a podomácky vyrobenými výbušninami pred štadiónom, kde sa mal koncert uskutočniť. Prekazeniu plánovaného útoku výrazne pomohla spolupráca s medzinárodnými spravodajskými službami, uviedol rakúsky minister vnútra Gerhard Karner.