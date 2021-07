Británia plánuje zaočkovaným občanom uľahčiť cestovanie, aj v EÚ

Londýn 1. júla (TASR) - Britská vláda plánuje plne zaočkovaným občanom krajiny umožniť od 26. júla slobodne cestovať - bez povinnosti absolvovať karanténu. Informovali o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica Sky News a denník The Times.



Na základe tohto plánu by osoby zaočkované dvoma dávkami vakcín proti ochoreniu COVID-19 nemuseli absolvovať karanténu po návrate z krajín z tzv. jantárového zoznamu.



Opatrenie sa bude počiatočne vzťahovať na obyvateľov Spojeného kráľovstva, ktorí majú prístup k starostlivosti Národnej zdravotnej služby (NHS). Neskôr by sa platnosť mala rozšíriť na všetkých obyvateľov Európskej únie.



Britské ministerstvo vnútra však podľa Sky News ešte musí rozhodnúť o tom, či bude britské digitálne preukazy o covide kontrolovať pred vycestovaním, na hraniciach, alebo prostredníctvom náhodných kontrol. Ľudia v Anglicku môžu o covidové pasy požiadať na webovej stránke NHS alebo prostredníctvom aplikácie NHS, píše stanica BBC.



Takýto certifikát môžu ľudia dostať dva týždne po druhej dávke vakcíny. Takisto je dostupný pre osoby, ktoré majú negatívny test nie starší ako 48 hodín, a pre ľudí, ktorí v období posledných 180 dní prekonali ochorenie COVID-19.



Británia už podľa Timesov nemá ďaleko k dosiahnutiu dohody s Bruselom, na základe ktorej by aplikáciu Národnej zdravotnej služby ako očkovací certifikát uznávala aj Európska únia. Tým by Britom umožnila voľné cestovanie v členských krajinách EÚ.