Británia plánuje predĺžiť obmedzenia pohybu o tri týždne

Londýn 16. apríla (TASR) - Británia plánuje podľa informácií britských médií predĺžiť obmedzenia pohybu obyvateľstva - zavedené v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu - o ďalšie tri týždne. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Toto rozhodnutie má byť oficiálne oznámené ešte v priebehu štvrtka po zasadnutí vládneho bezpečnostného tímu Cobra.



Minister zdravotníctva Matt Hancock v tejto súvislosti pre stanicu BBC uviedol: "Je ešte príliš skoro na zmeny. Čísla (nakazených a úmrtí) zatiaľ neklesajú." Hancock uviedol, že nehrozí, že by sa život v krajine vrátil do normálu hneď po uvoľnení opatrení.



Obmedzenia pohybu obyvateľstva zaviedla britská vláda 23. marca. Ľudia smú vychádzať zo svojich domovov len v prípade, že idú nakúpiť potraviny či lieky. Všetky obchody, ktoré nepredávajú tovar, ktorý je nevyhnutný pre život, sú zatvorené. Športovanie vonku je povolené len raz za deň, a to iba s členmi tej istej domácnosti. Zakázané sú zhromaždenia viac ako dvoch ľudí.



Britská vláda však prísnejšie opatrenia zaviedla až neskôr a v krajine je nedostatok testov, ochranných pomôcok, ako aj personálu v zdravotníckych zariadeniach. Odborníci sa vzhľadom na vysoký počet úmrtí obávajú, že by sa Británia mohla stať najhoršie zasiahnutou európskou krajinou.



V Británii evidujú podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa 99.489 nakazených a 12.894 úmrtí.