Británia plánuje prijať do 20.000 afganských utečencov

Londýn 18. augusta (TASR) - Británia plánuje prijať v nasledujúcich rokoch do 20.000 Afgancov utekajúcich pred militantným hnutím Taliban, oznámilo v utorok britské ministerstvo vnútra. Informovala o tom agentúra AFP



Británia chce v prvom roku fungovania tohto nového programu presídľovania utečencov prijať 5000 ľudí, približuje ministerstvo. Prioritu budú mať predovšetkým ženy, deti a ľudia, ktorým hrozí prenasledovanie zo strany talibov.



"Tento program presídľovania budeme v nasledujúcich rokoch sledovať, pričom v dlhodobom horizonte bude prijatých do 20.000 (Afgancov)," uvádza sa vo vyhlásení rezortu vnútra.



Británia v rámci podobného programu prijala od roku 2014 približne 20.000 utečencov zo Sýrie, kde doteraz zúri občianska vojna, pripomína AFP.



"Sme vďační všetkým, ktorí s nami posledných 20 rokov spolupracovali na tom, aby sa z Afganistanu stala lepšia krajina. Mnoho z nich, najmä žien, v súčasnosti naliehavo potrebuje našu pomoc," povedal v utorok britský premiér Boris Johnson.



Johnson sa medzitým dohodol s americkým prezidentom Joeom Bidenom na uskutočnení virtuálneho summitu vedúcich predstaviteľov krajín G7. Témami budú spoločná stratégia a prístup v súvislosti so situáciou v Afganistane, ako aj poskytovanie humanitárnej pomoci a podpory pre utečencov a iných zraniteľných Afgancov.



Bojovníci Talibanu obsadili v nedeľu afganské hlavné mesto Kábul prekvapujúco ľahko a zvrhli vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a alianciou NATO. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol z krajiny.



Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid v utorok na svojej prvej tlačovej konferencii vyhlásil, že talibovia budú rešpektovať práva žien, ale v medziach noriem islamského práva, že zaručia bezpečnosť Afganistanu, že sa nesnažia pomstiť a že každého omilostili, aj keď spolupracoval s bývalou vládou alebo so zahraničnými vládami alebo silami v krajine. Taktiež uviedol, že Taliban chce, aby súkromné médiá "zostali nezávislé". Zdôraznil však, že novinári "by nemali pracovať proti národným hodnotám".