Británia plánuje proti útokom Ruska bojovať námornou jednotkou
Autor TASR
Londýn 8. decembra (TASR) - Britský minister obrany John Healey v pondelok predstavil plány na vytvorenie novej námornej jednotky Atlantic Bastion, ktorej úlohou bude chrániť podmorské káble a potrubia najmä pred útokmi Ruska. Spojené kráľovstvo a jeho spojenci sú podľa Healeyho pripravení ruské ponorky „sledovať a odstrašiť“. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
„Vieme, čo (ruský prezident Vladimir) Putin robí. Vieme, čo vyvíja... V posledných týždňoch sme napríklad zaznamenali prítomnosť ich špionážnej lode Jantar v britských vodách. Sme schopní ich lokalizovať, či už sa nachádzajú na hladine alebo pod vodou,“ vyhlásil Healey.
Nová hybridná námorná jednotka Atlantic Bastion bude kombinovať autonómne plavidlá a umelú inteligenciu (AI) s vojnovými loďami a lietadlami s cieľom identifikovať hrozby pre podmorskú infraštruktúru a chrániť ich pred narušením. Súčasťou plánu bude aj vývoj a testovanie najmodernejších protiponorkových senzorov.
„Ľudia by nemali pochybovať o nových hrozbách, ktorým čelí Spojené kráľovstvo a jeho spojenci pod hladinou mora, kde nepriatelia útočia na infraštruktúru, ktorá je pre náš spôsob života taká dôležitá,“ uviedol britský minister.
„Táto nová éra hrozieb si vyžaduje novú éru obrany. Musíme rýchlo inovovať vojnovým tempom, aby sme si udržali prevahu na bojisku... program Atlantic Bastion je plánom pre budúcnosť Kráľovského námorníctva,“ dodal Healey.
Británia je na svojej podmorskej infraštruktúre závislá. Okrem dodávok elektrickej energie, ropy a plynu je kľúčová aj v oblasti komunikácií, keďže prenáša až 99 percent medzinárodných telekomunikačných dát.
Projekt Atlantic Bastion bol spustený s počiatočnou investíciou 14 miliónov libier od ministerstva obrany a priemyslu. Návrhy na tento projekt predložilo 26 firiem zo Spojeného kráľovstva a Európy, dopĺňa DPA.
