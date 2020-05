Británia plánuje spustiť aplikáciu umožňujúcu sledovať výskyt COVID-19

Británia 15. mája (TASR) - Británia plánuje celoplošne spustiť aplikáciu, ktorá umožní monitorovať kontakty ľudí s osobami vykazujúcimi príznaky koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom v piatok na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Aplikáciu, ktorá by počas tohto mesiaca mala byť k dispozícii na celom území krajiny, vyvinulo technologické oddelenie britskej Národnej zdravotnej služby (NHS).



Ľudom umožní zistiť, či sa dostali do blízkeho kontaktu s niekým, u koho neskôr potvrdili nákazu COVID-19, uvádza na svojej webovej stránke denník The Daily Telegraph.



Softvér funguje na princípe technológie Bluetooth a zaznamená, keď sa mobilný telefón používateľa ocitne v blízkosti mobilu či tabletu osoby, ktorá nahlásila príznaky ochorenia. Používateľa následne upozorní a ponúkne mu odporúčania v súvislosti so zabránením šírenia nákazy.



Britský minister dopravy Grant Shapps povedal, že aplikácia bude od používateľov žiadať kontaktné údaje, "aby úrady vedeli, kde sa ľudia nachádzajú".



Aplikáciu od začiatku mája skúšajú na ostrove Wight ležiacom južne od brehov Anglicka, kde si ju podľa Shappsa stiahlo už viac ako polovica obyvateľov - 72.300 ľudí. Minister dopravy už dávnejšie povedal, že tento softvér musí používať najmenej 50-60 percent ľudí, aby sa prejavila jeho účinnosť.



Prostredníctvom aplikácie sa ľudia, u ktorých sa objavia symptómy, môžu objednať na testy. Aplikácia je k dispozícii pre operačné systémy Apple IOS a Android.