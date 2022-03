Británia plánuje Ukrajine dodať prenosný systém protivzdušnej obrany

Londýn/Kyjev 9. marca (TASR) - Spojené kráľovstvo plánuje Ukrajine dodať prenosný systém protivzdušnej obrany na ochranu pred prípadnou ruskou inváziou. V stredu to oznámil britský minister obrany Ben Wallace, ktorý zdôraznil, že ide o obrannú technológiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Všetko je to ohraničené iba na dodávku obranných systémov a je to nastavené tak, aby to neeskalovalo na strategickú úroveň," vyhlásil Wallace. Spresnil, že pôjde o dodávku prenosného systému vysokorýchlostných rakiet protivzdušnej obrany STARStreak.



Podľa ministra britská vláda o dodávke systému už rozhodla a teraz sa zaoberá tým, ako dostať techniku na Ukrajinu a pripraviť miestnych vojakov na obsluhu systému. Spojené kráľovstvo dodalo Ukrajine už tisícky protitankových striel, ktoré pomohli spomaliť ruský postup na Kyjev.



Británia ako členský štát Severoatlantickej aliancie odmietla požiadavku Kyjeva na zavedenie bezletovej zóny nad Ukrajinou. Londýn tvrdí, že toto rozhodnutie by výrazne eskalovalo konflikt, keďže sily NATO by potom boli nútené zostreľovať ruské vojenské lietadlá.