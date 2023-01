Británia plánuje zablokovať škótsky návrh zákona o zmene pohlavia

Londýn 17. januára (TASR) - Britská vláda plánuje zablokovať návrh zákona schválený v decembri škótskym parlamentom, ktorý osobám zjednoduší oficiálnu zmenu pohlavia. Oznámil to v pondelok britský minister pre Škótsko Alister Jack. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Išlo by o prvý prípad, keď britská vláda využila právo veta na zrušenie legislatívy v Škótsku, píše Reuters.



Škótsko takúto právnu normu prijalo ako prvé z krajín Spojeného kráľovstva. Ľudia, ktorý sa rozhodnú pre zmenu pohlavia to budú môcť urobiť v dokladoch totožnosti aj bez príslušného lekárskeho potvrdenia.



"Toto rozhodnutie neprijímam ľahko," uviedol Jack vo vyhlásení. Dodal však, že príslušný zákon by "mal výrazný vplyv" na záležitosti v oblasti rovnosti pohlaví v Británii.



Minister pre Škótsko má v utorok uskutočniť právne kroky s cieľom potvrdiť rozhodnutie britskej vlády a uviesť dôvody vo vyjadrení na pôde Dolnej snemovne, píše na svojej webovej stránke stanica BBC.



Jack uviedol, že začne konanie na základe príslušnej časti Zákona o Škótsku z roku 1998, píše Reuters.



Škótska premiérka Nicola Sturgeonová povedala, že návrh zákona uľahčujúci zmenu pohlavia bude obhajovať. "Toto je priamy útok na náš demokraticky zvolený škótsky parlament a jeho schopnosť prijímať svoje vlastné rozhodnutia na záležitosti v oblasti prenesených právomocí," uviedla premiérka na Twitteri.



Rozhodnutie britskej vlády pravdepodobne vyvolá právny boj medzi Edinburghom a Londýnom, konštatuje Reuters.



Najvyšší súd Spojeného kráľovstva v novembri vyniesol verdikt, že Edinburgh nemôže zorganizovať ďalšie referendum o nezávislosti bez súhlasu vlády v Londýne.