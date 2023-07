Po náraze auta do budovy školy v Londýne zomrelo ďalšie dievča

Londýn 10. júla (TASR) - Britská polícia v nedeľu informovala o druhej obeti v spojitosti so štvrtkovým incidentom, keď terénne vozidlo narazilo do budovy jednej zo škôl v londýnskej štvrti Wimbledon. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Jedno dievča vo veku osem rokov zahynulo bezprostredne po zrážke. Ďalšia osemročná školáčka svojim zraneniam podľahla v nedeľu. Polícia vyjadrila sústrasť jej rodine. Viacero osôb bolo po zrážke hospitalizovaných so zraneniami a stav jednej 40-ročnej ženy je vážny.



Vodičkou auta bola 46-ročná žena z Wimbledonu, ktorú na mieste zadržali a previezli do nemocnice. Je podozrivá zo zabitia v dôsledku nebezpečnej jazdy a podľa polície bola prepustená na kauciu. Vyšetrovanie prípadu pokračuje, polícia však incident nevyšetruje ako teroristický čin.