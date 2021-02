Británia po poklese nakazených znížila stupeň varovania

Londýn 25. februára (TASR) - Britské ministerstvo zdravotníctva znížilo stupeň varovania pred šírením koronavírusu, a to z najvyššieho piateho na štvrtý stupeň. Reagovalo tak na pokračujúci pokles denných prírastkov nakazených, v dôsledku ktorého sa znížilo aj riziko, že zdravotnícke zariadenia nezvládnu počet nových pacientov. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Zniženie stupňa výstrahy odporučili v spoločnom vyhlásení predstavitelia zdravotníckych úradov v Anglicku, Škótsku, Walese a Severnom Írsku a britská Národná zdravotná služba (NHS).



Zároveň však varovali, že miera šírenia infekcie je stále veľmi vysoká, rovnako ako počet úmrtí a hospitalizovaných pacientov. Vyzvali preto všetkých obyvateľov krajiny, aby naďalej dodržiavali preventívne opatrenia a nechali sa zaočkovať proti koronavírusu.



Piaty stupeň varovania platil v krajine od januára.



Britský premiér Boris Johnson tento týždeň predstavil plán, podľa ktorého by - v prípade priaznivého vývoja situácie - mohli byť všetky epidemiologické obmedzenia v krajine zrušené do 21. júna.



K výraznému poklesu počtu nakazených, hospitalizácií i úmrtí v Británii prispelo rýchle masové očkovanie obyvateľstva. Prvú dávku vakcíny proti koronavírusu dostalo v Británii už viac ako 18 miliónov ľudí.



Vo štvrtok hlásili v krajine viac ako 9000 nových prípadov nákazy, čím ich doterajší počet stúpol na 4,1 milióna. Ochoreniu COVID-19 v Británii podľahlo už viac než 122.000 ľudí.