Londýn 1. júla (TASR) – Britský premiér Boris Johnson dnes oznámil, že Británia rozšíri práva prisťahovalcov z Hongkongu. Bude to reakcia britskej vlády na schválenie sporného čínskeho zákona o národnej bezpečnosti pre Hongkong, informovala agentúra AFP.



Londýn už skôr prisľúbil, že ak Čína presadí nový zákon, umožní ľuďom so štatútom občana zámorského územia Spojeného kráľovstva, aby prišli do Británie žiť a pracovať na päť rokov a následne požiadať o občianstvo.



„Presne toto teraz urobíme," povedal Johnson v britskom parlamente. Dodal, že nový čínsky zákon je vážnym porušením autonómie Hongkongu, bývalého britského územia.



Približne 350.000 Hongkončanov vlastní pas pre občanov zámorského územia Spojeného kráľovstva a 2,5 milióna ďalších je oprávnených sa oň uchádzať. Johnson začiatkom júna povedal, že ak Čína prijme kontroverzný zákon, držitelia týchto pasov môžu v Británii zostať až 12 mesiacov, po ktorých si môžu povolenie na pobyt obnoviť či dokonca získať britské občianstvo.



Čínski zákonodarcovia jednohlasne schválili novú právnu normu v utorok a rozhodli, že zákon o národnej bezpečnosti bude zahrnutý do miniústavy Hongkongu.



Zákon o národnej bezpečnosti zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Podľa kritikov tento zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp jedna krajina, dva systémy. Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.



Hongkonská polícia na základe nového zákona už v stredu zatkla prvých sedem ľudí, ktorí boli medzi tisíckami ďalších protestujúcich, čo sa aj napriek zákazu zhromaždili v uliciach Hongkongu, aby vyjadrili s novou právnou normou nesúhlas. Protesty sa konali v deň výročia, keď Čína 1. júla 1997 prevzala túto bývalú britskú kolóniu pod svoju správu.