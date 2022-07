Británia: Po ukrajinskom protiútoku je odrezané mesto Cherson

Kyjev 28. júla (TASR) - Ukrajinskej armáde sa pri protiútoku podarilo v podstate odrezať Ruskom okupované meste Cherson. Ruskí vojaci rozmiestení pri rieke Dneper sú teraz "veľmi zraniteľní". Vyplýva to z pravidelnej správy britského ministerstva obrany o situácii na Ukrajine zverejnenej vo štvrtok. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Britský rezort obrany uvádza, že ukrajinské ozbrojené sily si pravdepodobne vybudovali predmostie južne od rieky Inhulec a pomocou nedávno získaných delostreleckých zbraní s dlhým dosahom zničili najmenej tri mosty vedúce ponad Dneper. Na tieto mosty sa Rusko spoliehalo pri zásobovaní ovládaných oblastí.



"Jeden z nich (z mostov) - 1000 metrový Antonivský most v blízkosti Chersonu bol zničený minulý týždeň. Ukrajina na neho opäť zaútočila 27. júla a je veľmi pravdepodobné, že most teraz nemôže byť použitý na prekročenie (rieky)," uvádza sa v správe.



Podľa ministerstva sú preto ruskí vojaci na západnom brehu Dnepra "veľmi zraniteľní" a mesto Cherson je v podstate odrezané, pričom "jeho strata by vážne podkopala snahy Ruska vykresliť okupáciu ako úspešnú", uvádza britský rezort.



Poradca ukrajinského prezidenta Olexij Arestovič predtým uviedol, že Rusko vykonáva "masívny presun" svojich vojakov z východu Ukrajiny na juh, čo predstavuje strategickú zmenu od útoku k obrane.



Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj uviedol, že Ukrajina znovu vybuduje zničený Antonivský most. "Robíme všetko pre to, aby sme zaistili, že okupačné sily nebudú mať v našej krajine žiadne logistické možnosti," uviedol Zelenskyj.



Ruskí predstavitelia predtým uviedli, že ruskí vojaci budú na prekročenie rieky používať namiesto zničených mostov pontónové mosty a prievozné lode.