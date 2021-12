Pobrexitové colné pravidlá môžu viesť k nedostatku niektorých potravín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Londýn 31. decembra (TASR) - Nové pobrexitové colné pravidlá pre tovar prichádzajúci z Európskej únie do Británie, ktoré začnú platiť v sobotu, by mohli viesť k nedostatku niektorých potravín v britských obchodoch. Upozornil na to v piatok Britský zväz pre mrazené potraviny (BFFF), informovala agentúra AP.Dovozcovia musia od 1. januára mať pre tovar vstupujúci do Spojeného kráľovstva z EÚ, ale aj iných krajín, vypísané kompletné colné vyhlásenie. Od soboty už nebude možné odovzdávať colné vyhlásenia do 175 dní od dodania tovaru, ako to umožňovali dočasné pobrexitové predpisy.Nové pravidlá pre živočíšne a rastlinné produkty z EÚ môžu podľa BFFF spôsobiť výrazné omeškania v prístavoch, pretože niektoré subjekty v dodávateľskom reťazci - najmä európske logistické spoločnosti - nemusia byť na uvedené zmeny pripravené.povedal výkonný riaditeľ BFFF Richard Harrow.Podľa nových pravidiel bude potrebné skompletizovať príslušnú dokumentáciu najmenej štyri hodiny predtým, ako tovar dorazí k hraniciam Spojeného kráľovstva. Inak hrozí, že bude tovar poslaný späť. Živočíšne a rastlinné produkty musia mať navyše aj osvedčenie o pôvode.Nové pravidlá síce budú platiť už od soboty, avšak očakáva sa, že kontroly ich dodržiavania budú zo začiatku len občasné, približuje AP. Prísnejšie kontroly by sa mali spustiť až od júla 2022.Spojené kráľovstvo opustilo jednotný európsky trh a colnú úniu o polnoci 31. decembra 2020. Nové colné pravidlá začnú v dôsledku koronavírusovej pandémie platiť o šesť mesiacov neskôr, ako sa pôvodne predpokladalo. Výnimku z nových predpisov, ktoré vstupujú do platnosti od 1. januára, majú zatiaľ Severné Írsko a Írsko.