Počet obetí koronavírusu v Británii klesol, môže za to zmena

Londýn 13. augusta (TASR) - Spojené kráľovstvo v stredu odstránilo viac ako 5000 ľudí zo zoznamu obetí koronavírusu. Zmenu má za následok nový spôsob, akým krajina odteraz bude zaznamenávať úmrtia v spojitosti s ochorením COVID-19, píše agentúra AFP.



Podľa nových údajov klesol počet prípadov o 12 percent z pôvodne zverejnených 46.706 na súčasných 41.329 úmrtí.



V Anglicku doteraz za obeť koronavírusu označovali každého pacienta, ktorý mal pred smrťou pozitívny test na koronavírus bez ohľadu na to, kedy boli výsledky potvrdené alebo či táto osoba zomrela na zdravotné komplikácie spojené s infekciou.



Od stredy sa však medzi obete budú zarátavať len tí ľudia, ktorí zomreli do 28 dní od oznámenia diagnózy. Takýmto spôsobom vedú štatistiky aj ďalšie dve časti Veľkej Británie Škótsko a Severné Írsko.



"Prvotný spôsob, akým sme v Anglicku sčítavali úmrtia na (ochorenie) COVID-19, bol zvolený pre to, aby neprichádzalo k znižovaniu počtu mŕtvych v ranných fázach pandémie," povedal John Newton z vládnej agentúry ministerstva zdravotníctva Public Health England (PHE).



Zredukovaný počet obetí však nemení súčasnú pandemickú situáciu v krajine - Británia je stále najpostihnutejším európskym štátom v počte prípadov nákazy aj úmrtí.