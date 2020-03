Počet obetí nového koronavírusu v Británii stúpol na 71

Londýn 17. marca (TASR) - Na 71 mŕtvych stúpol v utorok v Británii počet obetí nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je nárast o 14 osôb za deň. Informovala o tom spravodajská televízna stanica Sky News.



Najnovšie prípady hlásili z Anglicka. Pacienti, ktorí podľahli ochoreniu COVID-19, boli vo veku 45 až 93 rokov a všetci mali vážne zdravotné problémy.



Počet prípadov nákazy stúpol v Británii na 1950, čo je o štvrtinu (407) viac ako v pondelok. Do utorka rána bolo v krajine otestovaných 50.442 ľudí, z ktorých 48.492 malo testy negatívne.



Odborníci z londýnskej vysokej školy Imperial College odporučili britskej vláde, aby krajina sprísnila opatrenia v súvislosti s nákazou koronavírusom.



Doterajší postup Londýna sa zameriaval na "zmiernenie" následkov, čo má za cieľ spomaliť, nie však nevyhnutne zastaviť šírenie epidémie s cieľom znížiť zaťaženie Národnej zdravotnej služby (NHS) v čase, keď nákaza dosiahne vrchol. Na základe modelovania v oblasti výskumu by podľa vedcov aj najefektívnejšia stratégia "zmiernenia" spôsobila výrazné preťaženie NHS a približne 250.000 ľudí by mohlo na nákazu zomrieť.