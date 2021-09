Škótsko hlási výrazný nárast nových prípadov

Londýn 3. septembra (TASR) – Počet osôb s diagnostikovaným ochorením COVID-19 v Británii sa v týždni do 27. augusta mierne zvýšil. Škótsko však zaznamenalo prudký nárast v počte infikovaných osôb. Informovala o tom v piatok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Na základe odhadov britského štatistického úradu (ONS) bolo v týždni končiacom 27. septembrom v Spojenom kráľovstve viac ako 890.000 ľudí, u ktorých testy potvrdili ochorenie COVID-19. Týždeň predtým to bolo približne 860.000 osôb.



Počet prípadov covidu zaznamenaných k 27. augustu predstavuje približne 1,3 percenta populácie Británie – alebo jedného nakazeného na každých 75 obyvateľov –, píše BBC.



V Škótsku podľa odhadov zaznamenali jeden pozitívny prípad na 75 obyvateľov. To je výrazný nárast v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, keď v tejto časti Spojeného kráľovstva hlásili jeden prípad ochorenia na 140 obyvateľov.



Počty prípadov sa zvýšili aj vo Walese. V Anglicku zostali nezmenené a v Severnom Írsku poklesli, píše BBC.