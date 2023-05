Počet ruských dezertérov na Ukrajine výrazne stúpol, tvrdia Briti

Londýn 24. mája (TASR) - Počet ruských dezertérov z vojny proti Ukrajine v poslednom období výrazne stúpol, vyplýva zo zistení britských tajných služieb. Ruské vojenské súdy zaznamenali v období od januára do mája dovedna 1053 prípadov dezercie, uviedlo v stredu ministerstvo zahraničných vecí v Londýne. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Počet dezertérov je od začiatku tohto roka vyšší, než bol zaznamenaný v priebehu celého vlaňajška, uviedlo britské ministerstvo, ktoré sa odvolalo aj na zistenia nezávislých ruských novinárov.



Z dokumentov ruských vojenských súdov vyplýva, že väčšinu dezertérov odsudzujú len na podmienečné tresty, aby bolo možné ich opätovné nasadenie do bojov na Ukrajine.



"Ruská armáda od začiatku operácií na Ukrajine vynakladá úsilie na zlepšenie disciplíny v svojich radoch, tieto problémy sa však s najväčšou pravdepodobnosťou zhoršili po nútenej mobilizácii záložníkov v októbri 2022," uvádza britský rezort obrany.



"Ruské úsilie na zlepšenie disciplíny sa sústreďuje na to, aby sa dezertérom dával dobrý príklad a aby sa podporovala ich vlastenecká horlivosť, a nie na to, aby sa riešili základné príčiny nespokojnosti vojakov," dodalo ministerstvo, ktoré od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu denne zverejňuje informácie o priebehu vojny s odvolaním sa na zistenia britských tajných služieb.