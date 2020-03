Počet úmrtí na Covid-19 sa v Británii za 24 hodín zdvojnásobil

Londýn 14. marca (TASR) - Ďalších desať ľudí zomrelo v Británii po tom, ako ich pozitívne testovali na nový druh koronavírusu. Celkový počet mŕtvych sa tak v krajine vyšplhal na 21, informovala v sobotu stanica BBC.



Hlavný zdravotnícky činiteľ v Británii Chris Whitty uviedol, že všetky najnovšie obete boli z rizikových skupín a mali viac než 60 rokov.



Prípady podľahnutia chorobe Covid-19, ktorú spôsobuje nový druh koronavírusu, hlásili z Anglicka vrátane Londýna, Birminghamu a Leicesteru.



"Som presvedčený o tom, že nárast počtu úmrtí v súvislosti s chorobou Covid-19 mnohých znepokojí. Verejnosť by mala vedieť, že každé opatrenie, ku ktorému pristupujeme, má za cieľ zachraňovať životy a chrániť najzraniteľnejších," uviedol Whitty.



Celkový počet potvrdených prípadov nákazy v Británii dosiahol 1140, informuje BBC. Do piatka bolo testovaných 32.771 ľudí a 11 osôb ochoreniu podľahlo.



Nárast počtu obetí prichádza v čase, keď britská vláda plánuje zaviesť zákaz stretnutí viac než 500 ľudí. Pripravované pohotovostné zákony môžu dať polícii a imigračným úradom právomoc zatýkať ľudí, u ktorých existuje podozrenie na nákazu, či riadiť školy, aby mohli zostať otvorené.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) medzitým podľa stanice Sky News označila Európu za epicentrum pandémie.



Britský premiér Boris Johnson čelí kritike zo strany niektorých odborníkov, ako aj zo strany bývalého ministra zdravotníctva Jeremyho Hunta za to, že sa príliš dlho zdráhal zakázať rozsiahle podujatia s účasťou vysokého počtu ľudí.



Británia taktiež oznámila svoj prvý prípad novorodenca nakazeného novým druhom koronavírusu. Chorá je i jeho matka, avšak nie je zatiaľ jasné, či sa dieťa nakazilo v maternici alebo až pri pôrode.