Počet obetí koronavírusu v Británii stúpol o 828

Londýn 21. apríla (TASR) - Vo Veľkej Británii pribudlo v utorok ďalších 828 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré vyvoláva nový koronavírus. Celkovo tomuto ochoreniu v britských nemocniciach podľahlo už 17.337 ľudí, vyplýva z najnovších údajov britského ministerstva zdravotníctva zverejnených v utorok a platných k pondelku 18.00 h SELČ.



V Británii bolo do utorňajšieho rána vykonaných za ostatných 24 hodín 18.206 testov na koronavírus, ich celkový počet dosiahol 535.342. Denne sa však urobí oveľa menej ako 100.000 testov, ktoré ešte koncom apríla sľubovala britská vláda, uvádza stanica Sky News.



Testovaných bolo celkovo 397.670 ľudí, niektorí aj viackrát, z nich 129.044 malo pozitívne výsledky. Za 24 hodín pribudlo 4301 nových prípadov infekcie.



Britský premiér Boris Johnson, ktorý sa zotavuje z ochorenia COVID-19, sa postupne vracia do práce, pričom v utorok popoludní už absolvoval telefonický rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. K obsahu tohto telefonátu sa vyjadril premiérov hovorca, informovala Sky News.



Johnson sa podľa neho Trumpovi poďakoval za to, že mu želal skoré uzdravenie, keď sa cítil zle. Obaja lídri hovorili tiež o dôležitosti koordinovanej medzinárodnej reakcie na koronavírus, a to vrátane skupiny G7, ktorej USA momentálne predsedajú. Zaoberali sa aj pokračujúcu britsko-americkú spoluprácu v boji s pandémiou.



Zaviazali sa k tomu, že "budú ďalej spolupracovať na posilnení vzájomných bilaterálnych vzťahov vrátane čo najskoršieho podpisu dohody o voľnom obchode", dodal hovorca.



Johnsonovi chorobu COVID-19 diagnostikovali 26. marca a začiatkom apríla strávil sedem nocí v londýnskej Nemocnici sv. Tomáša. V súčasnosti sa zotavuje v oficiálnom vidieckom sídle britských premiérov Chequers.



Johnson sa podľa svojho hovorcu oficiálne nezúčastňuje na chode vlády. Je však v spojení s ďalšími svetovými lídrami a aj s členmi svojho kabinetu. Johnsona momentálne čiastočne zastupuje britský minister zahraničných vecí Dominic Raab.