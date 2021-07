Pochody oranžistov v Severnom Írsku sa zaobišli bez incidentov

Belfast 13. júla (TASR) – V Severnom Írsku sa v pondelok uskutočnili každoročné pochody protestantského Oranžského rádu. Pochody, na ktorých sa zúčastnili tisícky členov tohto rádu, sa zaobišli bez incidentov, informuje tlačová agentúra Reuters.



Polícia sa obávala, že hnev spoločnosti v súvislosti s pobrexitovými obchodnými bariérami by mohol rozdúchať pouličné násilie.



Pochody oranžistov totiž často vedú k nepokojom, a to aj napriek tomu, že dohoda z roku 1998 do veľkej miery ukončila tri desaťročia trvajúci konflikt medzi katolíckymi nacionalistami usilujúcimi sa o zjednotenie Severného Írska s Írskou republikou a protestantskými unionistami, ktorí sa snažia zachovať súčasný stav - zotrvanie Severného Írska v Spojenom kráľovstve.



Oranžský rád, ktorý má 35.000 členov, z dôvodu protipandemických opatrení usporiadal v tomto roku 500 menších, regionálnych pochodov namiesto tradičných 18 veľkých stretnutí. „Som rád, že dnešný deň uplynul bez incidentov," povedal predstaviteľ severoírskej polície Jonathan Roberts.



Írska nacionalistická strana Sinn Féin vo vyhlásení uviedla, že ľudia zúčastňujúci sa na pochode v západnom Belfaste si znepriatelili miestnych obyvateľov spievaním sektárskych piesní; potýčky však hlásené neboli.



Pochody stúpencov protestantského Oranžského rádu sa konajú každý rok tradične 12. júla na výročie bitky pri rieke Boyne, ktorá sa odohrala v roku 1690 severozápadne od Dublinu.



Protestantský kráľ holandského pôvodu Viliam III. Oranžský v nej porazil anglického katolíckeho kráľa Jakuba II. a stal sa jeho nástupcom. V tento deň dochádzalo v minulosti k rozsiahlym nepokojom najmä preto, že oranžisti pochodovali oblasťami obývanými katolíkmi.