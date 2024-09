Podpaľača z protiimigračných nepokojov v Británii odsúdili na 9 rokov

Londýn 6. septembra (TASR) - Muža, ktorý v auguste pomáhal rozložiť oheň pred hotelom, v ktorom sa nachádzalo vyše 200 žiadateľov o azyl, odsúdili v piatok na deväť rokov väzenia. Ide o najdlhší trest uložený osobám zapojeným do augustovej vlny protiimigračných nepokojov v Anglicku, píše TASR podľa správy agentúry AP. Podľa sudcu bol takýto vysoký trest potrebný, pretože Birley je pre verejnosť nebezpečný, a pre páchateľa dokonca zvažoval doživotie.



Počas pojednávania, na ktorom súd v Sheffielde vyniesol rozsudok, maliar a dekoratér Thomas Birley (27) priznal vinu vo veci podpaľačstva so zámerom ohroziť životy ľudí v hoteli v Rotherhame.



Sudca povedal Birleymu, že jeho prípad bol jedným z najzávažnejších spomedzi desiatok prípadov, v ktorých rozhodoval v súvislosti s nepokojmi zo 4. augusta. Dodal, že tieto násilnosti boli rasovo motivované, a preto preňho zvažoval doživotný trest.



Zamaskovaný Birley sa podľa súdu podieľal na viacerých incidentoch v daný deň. Napríklad hádzal drevo do ohňa v smetnom kontajneri, ktorý predtým niekto pritlačil k vchodovým dverám hotela, a spolu s ďalšími osobami sa pokúšal vyložiť naň ďalší smetiak. Po zásahu polície napokon nikto v hoteli neutrpel zranenia.



Existujú tiež videozáznamy, kde Birley hádže na policajných ťažkoodencov pyrotechniku a aj veľký smetný kôš.



Počas augustovej vlny nepokojov došlo k podpáleniu knižnice, útokom na mešity a hádzaniu svetlíc na sochu premiéra z čias druhej svetovej vojny Winstona Churchilla. Polícia zadržala stovky ľudí a veľký počet osôb utrpel zranenia.