Podpora britských konzervatívcov je najnižšia od volieb v roku 2019

Londýn 10. septembra (TASR) – Britská opozičná Labouristická strana v prieskumoch predbehla Konzervatívnu stranu britského premiéra Borisa Johnsona. Podpora konzervatívcov je najnižšia od parlamentných volieb z decembra 2019. Vyplýva to z prieskumu pre denník The Times, ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok.



Prieskum uskutočnil inštitút YouGov. Podpora konzervatívcov klesla na 33 percent po tom, ako vláda oznámila plány na zvýšenie príspevkov na zdravotné poistenie. Opozičná Labouristická strana má 35-percentnú podporu, čím sa po prvý raz od januára tohto roka dostáva na čelo prieskumov.



Johnson v utorok predstavil plány na zvýšenie daní pre pracovníkov, zamestnávateľov i niektorých investorov s cieľom vyriešiť krízu v oblasti financovania zdravotníctva a systému sociálneho zabezpečenia, napísala agentúra Reuters. To vyvolalo hnev u niektorých členov Konzervatívnej strany, podľa ktorých ide o porušenie predvolebných sľubov. Väčšina konzervatívcov však návrh podporila.