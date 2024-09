Británia podporuje právo Izraela na sebaobranu, vyzýva na zdržanlivosť

Londýn 30. septembra (TASR) - Británia podporuje právo Izraela na sebaobranu, avšak zároveň po izraelských útokoch v Libanone vyzýva všetky strany na zdržanlivosť, vyhlásil v pondelok hovorca britského premiéra Keira Starmera. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Pevne zotrvávame v podpore práva Izraela na sebaobranu. No zároveň teraz jasne odkazujeme všetkým stranám, že by mali preukázať zdržanlivosť," uviedol Starmerov hovorca.



Izrael v uplynulých dňoch podnikol v Libanone vlnu útokov na pozície militantného hnutia Hizballáh, pri ktorých zabil jeho šéfa Hasana Nasralláha a niekoľkých ďalších popredných predstaviteľov hnutia. Pri útokoch však tiež zahynulo okolo 1000 Libanončanov a asi milión ľudí muselo opustiť svoje domovy. Hizballáh pritom prisľúbil, že sa postaví aj možnej pozemnej invázii izraelskej armády do Libanonu, a deklaroval, že napriek stratám neprestane bojovať proti Izraelu.



"Je potrebné sa vyhnúť akejkoľvek ďalšej eskalácii. Prímerie poskytne priestor na nájdenie politického riešenia, ktoré je nevyhnutné pre zaistenie mieru v regióne," uviedol hovorca britského premiéra.



Starmer a ďalší členovia jeho vlády vyzvali Britov, aby opustili Libanon komerčnými letmi, kým je to možné. "V súčasnosti sa sústreďujeme na to, aby sme zaistili miesta v komerčných letoch pre tých, ktorí chcú odísť. Opakujeme našu výzvu, aby sa nám ľudia, ktorí chcú odísť, nahlásili a zarezervovali si čo najskorší let," uviedol hovorca.



Izrael presunul svoju pozornosť na Hizballáh v Libanone takmer rok po vypuknutí vojny v Pásme Gazy, kde armáda židovského štátu bojuje proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, ktoré zaútočilo vlani v októbri juh Izraela. Hizballáh na vojnu v Gaze reagoval ostreľovaním severného Izraela, v dôsledku čoho muselo svoje domovy opustiť množstvo Izraelčanov. Izraelská vláda deklaruje, že útokmi proti Hizballáhu sa usiluje zabezpečiť svojim občanom bezpečný návrat domov.