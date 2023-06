Británia podporuje rozšírenie BR OSN aj stále zastúpenie Afriky

Londýn 29. júna (TASR) — Veľká Británia vo štvrtok oznámila, že podporuje rozšírenie Bezpečnostnej rady (BR) OSN, ktoré by zahŕňalo aj stále zastúpenie Afriky. Londýn chce, aby BR OSN odrážala súčasný i budúci stav sveta. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Chceme stále zastúpenie Afriky a tiež (stále) členstvo pre Indiu, Brazíliu, Nemecko a Japonsko," povedal britský minister zahraničných vecí James Cleverly. Dodal, že ide o "odvážnu reformu“, ktorá by však BR OSN posunula do súčasnosti.



Británia je stálym členom BR OSN spolu s Čínou, Francúzskom, Ruskom a Spojenými štátmi. Rada má okrem toho aj ďalších desať nestálych členov, ktorých volí Valné zhromaždenie (VZ) OSN na dva roky.



Aj prezident USA Joe Biden už v minulosti naznačil, že by podporil rozšírenie BR OSN, v ktorej by bola zastúpená aj Afrika. Tiež by ponúkol Africkej únii (AÚ) stále miesto v skupine krajín G20. Biden vyjadril podporu aj stálemu zastúpeniu Latinskej Ameriky.



Agentúra AFP pripomína, že rozvojové krajiny sa už dlhší čas sťažujú, že v BR OSN nemajú žiadne slovo, kým päť stálych členov disponuje právom veta. Táto nerovnováha by podľa rozvojových krajín mohla spôsobiť, že z BR OSN sa stane zastaraný orgán.



Doterajšie snahy o reformu BR však neboli úspešné. Odborníci tiež pochybujú, že by sa piati stáli členovia vzdali svojho práva veta.



AFP tiež upozorňuje, že Cleverly podporil rozšírenie BR OSN v prejave zameranom na "opätovné oživenie multilaterálneho systému" prispôsobeného 21. storočiu. Mnohostranné dohody, akou je aj Charta OSN z roku 1945, podľa šéfa britskej diplomacie dobre slúžili napríklad v otázkach jadrovej energie či klimatickej zmeny. Moderná doba však prichádza s novými výzvami, ako sú pandémia koronavírusu či ruská invázia na Ukrajinu, podotkol Cleverly.