Británia podporuje cielené sankcie proti venezuelským kleptokratom

Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt informoval, že v stredu sa telefonicky rozprával s lídrom venezuelskej opozície Juanom Guaidóom.

Londýn 31. januára (TASR) - Sankcie proti venezuelským "kleptokratom" môžu byť dobrým spôsobom, ako donútiť prezidenta Nicolása Madura vyhlásiť nové voľby, domnieva sa britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt. Podľa svojich slov predloží ešte v priebehu štvrtka túto záležitosť svojim partnerom z Európskej únie na neformálnej schôdzke v rumunskej metropole Bukurešť.



"Neuvažujeme nad sankciami proti celej krajine, pretože tam panuje humanitárna situácia a nechceme túto situáciu ešte zhoršovať," napísal Hunt vo vyhlásení.



"Ale cielené sankcie proti kleptokratom, obohacujúcim sa na chrbtoch zvyšku obyvateľov, ktorí sú veľmi chudobní, môžu byť podľa môjho názoru účinným nástrojom," citovala šéfa britskej diplomacie agentúra AFP.



Hunt tiež informoval, že v stredu sa telefonicky rozprával s lídrom venezuelskej opozície Juanom Guaidóom.



"Pán Guaidó bol jednoznačný - chcel, aby sme vytvárali nátlak na Nicolása Madura, lebo Venezuelčania potrebujú zmenu," uviedol Hunt.



Dodal: "Chcem, aby sme urobili jednu vec - vytvárali na Madura tlak všetkých možných druhov. Vyzývam preto ministrov zahraničných vecí EÚ, aby urobili presne toto, keď sa s nimi stretnem dnes popoludní. Môžeme dosiahnuť slobodné a spravodlivé voľby vo Venezuele a dať ľudu tejto krajiny novú šancu na nový začiatok."



"Nicolásovi Madurovi sme už predložili veľmi jasnú požiadavku, aby do ôsmich dní vyhlásil voľby. Takže ak to neurobí, musíme podniknúť niečo, čím zvýšime tlak a ukážeme, že to, čo hovoríme, myslíme vážne a nie sme sami," upozornil Hunt.



"Také dôrazné stanovisko ako Spojené kráľovstvo má aj Španielsko, Francúzsko, Nemecko a mnoho ďalších krajín," doplnil.



Podľa hovorcu britského ministerstva zahraničných vecí Guaidó povedal Huntovi v telefonáte, že "EÚ by mala uvažovať nad zvýšením tlaku na Madura prostredníctvom sankcií a že by jeho, Guaidóa, mala kolektívne uznať za ústavného dočasného prezidenta Venezuely".