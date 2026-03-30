Británia pokutovala dcérsku firmu Apple za porušenie ruských sankcií
Spoločnosť Apple Distribution International dostala pokutu za to, že v roku 2022 vyplatila peniaze sankcionovanej ruskej spoločnosti po invázii Moskvy na Ukrajinu.
Autor TASR
Londýn 30. marca (TASR) - Britská vláda udelila dcérskej firme americkej technologickej spoločnosti Apple pokutu vo výške 390.000 libier (približne 448.500 eur) po tom, čo porušila ruské finančné sankcie. Vyplýva to z oficiálneho vyhlásenia zverejneného v pondelok. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Spoločnosť Apple Distribution International (ADI) so sídlom v Írsku, ktorá sprostredkúva platby softvérovým vývojárom používajúcim App Store, dostala pokutu za to, že v roku 2022 vyplatila peniaze sankcionovanej ruskej spoločnosti po invázii Moskvy na Ukrajinu.
ADI poverila banku so sídlom v Spojenom kráľovstve, aby v júni a júli 2022 uskutočnila dve platby v celkovej výške takmer 635.619 libier (731.000 eur) spoločnosti Okko - ruskej online službe na streamovanie videa, ktorú vlastní spoločnosť podliehajúca britským sankciám.
Úrad pre vykonávanie finančných sankcií (OFSI) uviedol, že pokuta bola spoločnosti uložená 19. marca. OFSI dodal, že napriek pokute „ADI nemala úmysel ani vedomosť a ani dôvod domnievať sa, že tieto platby porušujú finančné sankcie“. Úrad dodal, že nezistil žiadne porušenie zo strany materskej spoločnosti Apple.
V e-mailovej komunikácii s agentúrou AFP spoločnosť Apple uviedla, že „dodržiavanie sankcií berie mimoriadne vážne“.
„Po odhalení dvoch platieb vývojárovi, ktorý sa niekoľko dní predtým stal pridruženým subjektom sankcionovanej entity, sme naše zistenie bezodkladne a proaktívne nahlásili britskej vlád,“ uviedla spoločnosť.
