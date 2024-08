Britská polícia obvinila dvoch ľudí z pravicového terorizmu

Londýn 16. augusta (TASR) - Britská polícia obvinila 18-ročného muža a 19-ročnú ženu z trestných činov terorizmu súvisiacich s ich údajnou extrémne pravicovou činnosťou, oznámila polícia v piatkovom vyhlásení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a stanice Sky News.



Polícia uviedla, že vyšetrovanie nesúviselo s nedávnymi nepokojmi po úmrtí troch mladých dievčat, ktoré koncom júla zavraždil v Southporte mladík narodený rwandským rodičom v Británii.



Rex William Henry Clark z mesta Ilford a Sofija Vinogradovová z Cheshuntu sú obvinení z prípravy teroristických skutkov. Vinogradová je navyše obvinená v dvoch prípadoch zo zhromažďovania informácií, ktoré by mohli byť užitočné pre osobu pripravujúcu takýto čin.



Šéf protiteroristickej jednotky metropolitnej polície Dominic Murphy ubezpečil, že v súvislosti so zadržanými nehrozí teroristický útok.



Vinogradovovú zadržala polícia 4. augusta pre podozrenie z držby strelnej zbrane, no neskôr ju prepustila na kauciu. Následne ju 10. augusta znova zadržali. V rovnaký deň zaistila polícia aj Clarka. Obaja obvinení sa pravdepodobne ešte v piatok postavia pred súd v Londýne.