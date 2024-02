Útok žieravinou: Pátrajú po osobe, ktorá napadla ženu a jej dve dcéry

Londýn 1. februára (TASR) - Britská polícia pátra po podozrivej osobe, ktorá v noci na štvrtok napadla ženu a jej dve dcéry so žieravou látkou na rušnej ulici v metropole Londýn. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Tridsaťjedenročná žena a dve deti vo veku tri a osem rokov, ako aj troch ďalších ľudí, ktorý im prišli na pomoc, hospitalizovali v nemocnici. Podľa londýnskej polície utrpela ľahké zranenia aj traja príslušníci policajného zboru, ktorí pri incidente v štvrti Clampham zasahovali.



Policajný komisár Gabriel Cameron uviedol, že útok žieravinou spôsobil žene a mladšiemu dieťaťu zranenia, ktoré im mohli "zmeniť život". Podľa neho však nejaký čas potrvá, kým bude určená ich závažnosť.



Vyjadril tiež uznanie štyrom osobám z radov verejnosti, ktoré "odvážne prišli na pomoc rodine" v "desivej situácii". Tri ženy museli s ľahkými popáleninami odviezť do nemocnice. Štvrtý muž, ktorý utrpel ľahké zranenia, odmietol lekárske ošetrenie.



Cameron zároveň spresnil, že útočník a žena sa zrejme poznali. Podľa neho sa teda zdá, že išlo o cielené napadnutie.



V Británii zaznamenali za posledné roky pokles počtu útokov s použitím žieraviny vrátane kyseliny. Vrchol bol dosiahnutý v roku 2017, keď úrady evidovali 941 takýchto prípadov.



Pokles bol čiastočne pripísaný prísnejšej kontrole nad dostupnosťou kyseliny a iných žieravých látok, ktorá bola prijatá v rámci zákona o útočných zbraniach z roku 2019.



Podľa charitatívnej organizácie Acid Survivors Trust International (ASTI) sa počet prípadov znovu zvýšil v roku 2022, a to o 69 percent v porovnaní s predošlým rokom.