Britská polícia ukončila svadbu pre koronavírusové opatrenenia

Manchester 17. augusta (TASR) – Polícia v obvode Blackburn with Darwen v severozápadnej časti Anglicka v nedeľu ukončila svadobnú hostinu z dôvodu porušenia opatrení zavedených v súvislosti s ochorením COVID-19. Informovala o tom v pondelok webová stránka stanice stanica BBC.



Policajti reagovali na správu o porušení opatrení a prišli na svadobnú recepciu, kde bolo prítomných viac ako 100 hostí.



Podľa polície išlo o jasné porušenie miestnych s celoštátnych obmedzení, ktoré vystavujú riziku každého, kto bol na hostine prítomný.



Zhromaždenie bolo rozpustené. Ďalšie kroky síce polícia nepodnikla, účastníkov však vyzvala, aby spolupracovali a dodržiavali nariadenia a obmedzenia.



Dominic Harrison, riaditeľ verejného zdravotníctva v obvode Blackburn with Darwen, označil túto svadobnú hostinu za nespravodlivú voči väčšine obyvateľstva, ktorá nariadenia úradov dodržiava.



„Mnohí ľudia prinášajú obete a voči nim niečo takého nie je spravodlivé," povedal.



Blackburn with Darwen je samostatný samosprávny obvod tvorený mestami Blackburn a Darwen. Leží v grófstve Lancashire a má približne 147 400 obyvateľov.



Úrady tohto obvodu 14. júla oznámili zavedenie nových opatrení s cieľom zabrániť šíreniu nákazy koronavírusom. Opatrenia zahŕňajú obmedzenia návštev i fyzických kontaktov medzi osobami.