Británia ponúkla Ukrajine možnosť výcviku vojenských pilotov

Londýn 8. februára (TASR) - Británia ponúkla Ukrajine možnosť výcviku jej pilotov na moderných bojových lietadlách, aké používajú členské krajiny NATO. Táto ponuka prišla počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Londýne. Ten však Britániu žiadal o dodanie stíhačiek, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Zelenskyj sa v stredu stretol s britským premiérom Rishim Sunakom a vystúpil aj pred členmi oboch komôr britského parlamentu.



Agentúra Reuters ponuku Británie hodnotí ako posun v zbrojnej podpore Ukrajiny. Nie je vylúčené, že niektoré krajiny Ukrajine aj dodajú západné stíhačky – i keď doteraz sa Západ zdráhal poslať na Ukrajinu zbrane, ktoré by mohli zasiahnuť územie Ruska.



Zelenskyj povedal členom britského parlamentu, že pred dvoma rokmi odtiaľ odchádzal s poďakovaním za "výborný anglický čaj", teraz však odchádza "vopred ďakujúc za výkonné anglické lietadlá".



V Londýne ho v stredu privítal vo svojom úrade na Downing Street číslo 10 britský premiér Rishi Sunak. Podľa agentúry Reuters Zelenskému pred budovou úradu aplaudovali náhodní okoloidúci.



Sunak neskôr vystúpil v parlamente a prisľúbil ďalšiu podporu Ukrajine, aby "tohto roku dosiahla rozhodné víťazstvo v boji". Má to zahŕňať ďalšie dodávky vojenského materiálu vrátane zbraní s dlhším dosahom.



Británia zároveň rozšírila svoj sankčný zoznam o šesť subjektov, ktoré ruskej armáde poskytujú vojenské vybavenie, napríklad drony.



V stredu večer by mal Zelenskyj zavítať do Paríža a vo štvrtok ho očakávajú v Bruseli, kde sa začína summit lídrov európskej dvadsaťsedmičky.