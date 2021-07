Británia ponúkne bezplatné očkovanie proti chrípke 35 miliónom ľudí

Londýn 17. júla (TASR) - Británia poskytne na túto zimu bezplatné vakcíny proti chrípke vyše 35 miliónom ľudí vrátane všetkých stredoškolských študentov, oznámili v sobotu ministri. Informácie priniesla britská spravodajská agentúra PA Media a následne agentúra DPA.



Minister zdravotníctva Sajid Javid uviedol, že očkovanie proti sezónnej chrípke začínajúce sa v septembri bude najrozsiahlejšie v dejinách Spojeného kráľovstva, a vyzval každého človeka vhodného na očkovanie, aby si dal dávku vpichnúť.



Javid povedal: "Chrípka môže byť vážne ochorenie a chceme postaviť múr ochrany tak, že zaočkujeme proti nej rekordný počet ľudí." Pokračoval: "Krajina sa posúva bližšie k normálnemu životu, pričom sa musíme naučiť žiť s ochorením COVID-19 a zároveň s ďalšími vírusmi. Preto ponúkame bezplatné vakcíny proti chrípke miliónom ľudí, aby sme ich pomohli udržať túto zimu v bezpečí."



"Fenomenálne masívne očkovanie proti covidu je jasným dôkazom, aký môže mať očkovanie pozitívny vplyv, a vyzývam všetkých vhodných ľudí, aby si dali vpichnúť vakcínu proti chrípke, keď ich zavolajú," doplnil Javid.



Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti uviedlo, že vďaka opatreniam proti covidu ako nosenie rúšok, sociálny odstup a obmedzené cestovanie do zahraničia boli aj počty chorých na chrípku po celom svete v rokoch 2020-2021 nižšie, než sa očakávalo.



Je však možné, že vzhľadom na nízke čísla z vlaňajšej sezóny budú túto zimu počty vyššie a na chrípku ochorie väčšia časť obyvateľstva, dodalo ministerstvo.



Riaditeľka pre oblasť liečby v Štátnej zdravotnej službe Public Health England Yvonne Doyle vyhlásila: "Minulú zimu bolo šírenie chrípky mimoriadne slabé, ale to nie je dôvod na uspokojenie, pretože to znamená, že obranu proti (chrípkovému) vírusu si vybudovalo menej ľudí. Spolu s pravdepodobnosťou, že COVID-19 sa bude stále šíriť, to spôsobí, že prichádzajúce chrípkové obdobie bude vysoko nepredvídateľné."



Okrem stredoškolských študentov budú môcť dostať bezplatnú vakcínu proti chrípke aj ďalšie skupiny obyvateľov: 31. augusta to budú deti vo veku dva a tri roky, potom všetky deti na prvom stupni základnej školy, ľudia vo veku 50 a viac rokov, tehotné ženy, dobrovoľní opatrovatelia, zdravotníci v prvej línii a dospelí zamestnanci v opatrovateľských domovoch.