Británia poprela tvrdenia o rokovaniach o zrušení zákazu vývozu zbraní
Autor TASR
Londýn 11. decembra (TASR) - Britská vláda vo štvrtok poprela, že vedie rokovania s Argentínou o zrušení zákazu vývozu zbraní, ktorý platí od vojny o Falklandy spred vyše 40 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hovorca britskej vlády však v stanovisku zaslanom agentúre AFP uviedol, že „neexistujú žiadne konkrétne rokovania s Argentínou o uvoľnení kontroly vývozu zbraní zo strany Spojeného kráľovstva“.
Spojené kráľovstvo má politiku, podľa ktorej naďalej „odmieta udeľovať povolenia na vývoz a obchod s tovarom, ktorý by mohol zvýšiť vojenské schopnosti Argentíny“, uvádza britská vládna webová stránka.
Britská vláda vo svojom vyhlásení uviedla, že vláda premiéra Keira Starmera má záujem o diskusie v iných oblastiach. „Vo všeobecnejšom zmysle sa tešíme na prehĺbenie spolupráce s Argentínou v rôznych odvetviach, vrátane obchodu, vedy a kultúry, s cieľom dosiahnuť rast pre britský ľud,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Falklandy, samosprávne britské zámorské územie v Argentíne známe ako Malvíny (Islas Malvinas), ležia približne 13.000 kilometrov od Británie a vyše 400 kilometrov od pobrežia Argentíny.
Británia vyslala na toto územie v roku 1982 svoju vojenskú bojovú jednotku, aby ostrovy znovu získala po tom, ako ich obsadili argentínske vojská a vyhlásili nad nimi svoju zvrchovanosť.
Milei pre spomínaný britský denník uviedol, že bude prvým argentínskym prezidentom, ktorý navštívi Britániu od roku 1998. Dodal, že cestu plánuje na jar budúceho roka.
Argentínsky líder tiež naznačil, že by chcel, aby boli Falklandské ostrovy odovzdané Argentíne diplomatickou cestou.
„Suverenita Falklandských ostrovov nie je predmetom rokovaní a budeme brániť ich právo na sebaurčenie,“ uvádza sa však vo vyhlásení britskej vlády.
V referende v roku 2013 obyvatelia ostrova drvivou väčšinou hlasovali za zachovanie štatútu zámorského územia Spojeného kráľovstva.
