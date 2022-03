Británia posilní svoju vojenskú prítomnosť v arktickej oblasti

Oslo 29. marca (TASR) - Spojené kráľovstvo plánuje posilniť svoju vojenskú prítomnosť v Arktíde. Oznámil to v utorok britský minister obrany Ben Wallace. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Británia sa vojensky zaviaže k "hlbšej integrácii a interoperabilite s krajinami, akou je napríklad Nórsko", aby chránila moria severného Atlantiku, povedal Wallace na tlačovej konferencii v nórskom Bardufosse.



"Chystáme sa mať efektívnu, stálu... námornú údernú skupinu permanentne... aktívnu v severských krajinách," uviedol Wallace s tým, že táto skupina bude rotovať medzi Nórskom, Švédskom, Fínskom a inými oblasťami v regióne.



Wallace sa vyjadril počas návštevy vojenského cvičenia NATO v Nórsku, na ktorom sa zúčastňuje 30.000 vojakov. Manévre s názvom Cold Response nadobudli dôležitý význam v súvislosti s vojenskou inváziou na Ukrajinu. Nórsko, ktoré je členom Severoatlantickej aliancie, má tiež spoločné hranice s Ruskom.



"Naša arktická stratégia nás zaväzuje k tomu, aby sme organizovali viac cvičení a viac spolupracovali," uviedol Wallace.



Nórsky minister obrany Odd Roger Enoksen tento záväzok privítal. "Chceme viac spojeneckých aktivít hore na severe," uviedol Enoksen.



Zatiaľ čo napätie v arktickom regióne je nízke, lídri Nórska sú znepokojení tým, že konfrontácia medzi NATO a Ruskom by sa mohla preniesť aj do tohto regiónu. Obe strany totiž v posledných rokoch posilnili svoju vojenskú prítomnosť v arktickej oblasti.