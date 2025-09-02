Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
< sekcia Zahraničie

Británia poskytne pomoc obetiam zemetrasenia v Afganistane

.
Zranená osoba je prenášaná do vojenského vrtuľníka, ktorý pristál, aby evakuoval zranené obete zemetrasenia, ktoré zabilo mnoho ľudí a zničilo dediny vo východnom Afganistane, v Mazar Dara, provincia Kunar, pondelok, 1. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Podľa vyhlásenia britského rezortu bude pomoc rozdelená medzi Populačný fond OSN a Medzinárodnú federáciu spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 2. septembra (TASR) - Britské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že vyčlení jeden milión libier (1,15 milióna eur) na podporu rodín postihnutých zemetrasením v Afganistane. Otrasy si v nedeľu na východe krajiny vyžiadali viac než 800 životov a tisíce zranených, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Podľa vyhlásenia britského rezortu bude pomoc rozdelená medzi Populačný fond OSN (UNFPA) a Medzinárodnú federáciu spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Financie majú zabezpečiť zdravotnícku starostlivosť a núdzové zásoby pre obyvateľov najviac zasiahnutých oblastí.

Správy o zemetrasení v provincii Kúnar sú skutočne tragické. Spojené kráľovstvo zostáva zaviazané Afgancom a tieto prostriedky pomôžu našim partnerom dodať kritickú zdravotnú starostlivosť a núdzové zásoby,“ uviedol šéf britskej diplomacie David Lammy.

UNFPA v rámci reakcie nasadí mobilné zdravotné tímy, distribuuje zdravotnícke a hygienické balíčky a prístrešky pre vysídlené rodiny. Súčasťou podpory bude aj starostlivosť o matky s deťmi a psychologická pomoc, doplnilo ministerstvo.

Financie určené pre IFRC majú slúžiť na nasadenie miestnych dobrovoľníkov pri pátracích a záchranných operáciách a na zabezpečenie prevozu zranených do zdravotníckych zariadení. Horský terén a nedávne záplavy komplikujú prístup do mnohých zasiahnutých oblastí, pripomenulo ministerstvo.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti