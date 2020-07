Británia poskytne takmer dve miliardy libier na podporu kultúry

Londýn 6. júla (TASR) - Británia poskytne takmer dve miliardy libier na podporu divadiel, galérií a iných kultúrnych inštitúcií v rámci boja proti ekonomickým dôsledkom koronakrízy. V pondelok to podľa agentúry AFP vyhlásila britská vláda.



Londýn na kultúrny sektor vyčlenil takmer 1,6 miliardy libier (približne 1,7 miliardy eur).



"Tieto peniaze predstavujú najväčší jednorazový príspevok kultúre v Spojenom kráľovstve a hodia záchranné lano najdôležitejším britským organizáciám pôsobiacim na poli kultúry a kultúrneho dedičstva - ustanovizniam, ktoré tvrdo zasiahla koronavírusová pandémia," píše sa v nedeľňajšom vládnom vyjadrení.



Vláda takto rozhodla po tom, ako ju približne 1500 britských umelcov, vrátane skupiny Rolling Stones alebo popového speváka Eda Sheerana, vyzvalo, aby "zachránila živé hudobné vystúpenia od kolapsu," približuje AFP.



"Čo najrýchlejšie uzdravenie britského kultúrneho sektora je kľúčové," vyjadril sa hudobný skladateľ Andrew Lloyd Webber, známy najmä pre muzikály Fantóm opery a Mačky.



"Dúfame, že (peniaze) budú prerozdelené čo najrýchlejšie, pretože mnoho inštitúcií a umelcov momentálne hľadí do priepasti," povedal riaditeľ londýnskeho symfonického orchestru Simon Rattle.



Vedenie shakespearovského divadla Globe sa v máji tohto roka vyjadrilo, že bez finančnej pomoci vlády by mohlo prísť k jeho zatvoreniu. Podľa vlády pracuje v kultúrnom sektore približne 700.000 ľudí.



Londýn cez víkend uvoľnil niektoré koronavírusové opatrenia. V sobotu sa v krajine otvorili puby, kiná, múzeá a galérie.



V Británii doposiaľ zomrelo viac ako 44.000 ľudí na zdravotné komplikácie spojené s koronavírusom SARS-CoV-2. Potvrdených je momentálne približne štvrť milióna prípadov nákazy, píše AFP.