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Británia poskytne Ukrajine 150.000 dronov, rakety a radary

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Ilustračná snímka dronu. Foto: TASR/AP

Nový minister obrany Spojeného kráľovstva Dan Jarvis oznámil vo štvrtok dosiaľ najväčšiu britskú dodávku dronov pre Ukrajinu.

Autor TASR
Londýn 18. júna (TASR) – Nový minister obrany Spojeného kráľovstva Dan Jarvis oznámil vo štvrtok dosiaľ najväčšiu britskú dodávku dronov pre Ukrajinu. Londýn jej poskytne do konca roka 150.000 bezpilotných lietadiel, 350 rakiet protivzdušnej obrany a radary. Informovali o tom agentúry PA Media a DPA, informuje TASR.

Balík pomoci bude mať hodnotu 752 miliónov libier (mil. eur) a poskytnú ho v rámci britskej pôžičky pre Kyjev v hodnote 2,26 miliardy libier, financovanej z príjmov zo zmrazeného ruského majetku.

Drony ukrajinskej výroby, ľahké viacúčelové strely a pozemné radarové systémy majú pomôcť Ukrajine chrániť civilistov pred ruskými útokmi, uviedol Jarvis. Minister spolu s nemeckým rezortným kolegom Borisom Pistoriusom predsedal zasadnutiu 50-člennej Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny (UDCG) v Bruseli, kde sa stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Británia už dodala Ukrajine do marca tohto roka 120.000 dronov.
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