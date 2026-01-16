< sekcia Zahraničie
Británia poskytne Ukrajine balík pomoci
Vo svojom vyhlásení poznamenala, že státisíce Ukrajincov sú bez dodávok elektriny a vykurovania, pričom teploty na Ukrajine klesli na mínus 20 stupňov Celzia.
Autor TASR
Londýn 16. januára (TASR) - Britská vláda v piatok oznámila, že Ukrajine poskytne 20 miliónov libier (viac ako 23 miliónov eur) na podporu energetickej infraštruktúry, ktorá je terčom ruských útokov. Podpora podľa Spojeného kráľovstva pomôže reagovať na naliehavé potreby a zabezpečiť teplo a elektrinu pre milióny rodín. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News a oficiálneho vyhlásenia britskej vlády.
„Táto finančná podpora poskytne životne dôležitú pomoc na opravu, obnovenie, ochranu a výrobu energie v celej krajine, čím zabezpečí dodávky elektriny a vykurovanie v domácnostiach, nemocniciach a školách počas drsnej zimy,“ uviedla vláda Británie.
Podľa britskej ministerky zahraničných vecí Yvette Cooperovej pokračujúca podpora Spojeného kráľovstva pre energetickú bezpečnosť a odolnosť Ukrajiny pomôže udržať svetlo a teplo v domácnostiach v čase, keď to ukrajinskí civilisti najviac potrebujú.
Britská vláda zároveň oznámila, že pri príležitosti prvého výročia uzavretia dohody o storočnom partnerstve medzi Britániou a Ukrajinou Londýn rozširuje program partnerských škôl, ktorý bude zahŕňať 54.000 žiakov z oboch krajín. V priebehu nasledujúcich troch rokov sa do tohto programu v rámci spomínaného partnerstva zapojí 300 škôl v Británii a na Ukrajine.
„Keď si pripomíname rok nášho jedinečného partnerstva, robíme to s úctou k odvahe a odolnosti, ktorú Ukrajinci každý deň preukazujú pri odrážaní ruskej barbarskej invázie,“ uviedol predseda britskej vlády Keir Starmer.
Stanica Sky News pripomenula, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa Británia zaviazala poskytnúť na podporu ukrajinského energetického sektora viac ako 470 miliónov libier (približne 542,6 milióna eur).
