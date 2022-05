Británia poskytne Ukrajine ďalšiu pomoc za 1,3 miliardy libier

Londýn 8. mája (TASR) - Británia v sobotu sľúbila ďalšiu vojenskú a humanitárnu pomoc Ukrajine za 1,3 miliardy libier (1,52 miliardy eur). Informovali o tom tlačová agentúra Reuters a portál britského denníka The Guardian.



Táto správa prišla deň pred plánovaným videohovorom lídrov skupiny krajín G7 s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a v čase, keď sa Rusko pripravuje na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom v pondelok 9. mája. Vtedy sa má v Moskve na Červenom námestí konať vojenská prehliadka.



Lídri G7 (skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta) - Británie, Francúzska, Japonska, Kanady, Nemecka, Talianska a Spojených štátov - budú mať virtuálne stretnutie so Zelenským v nedeľu, keď si Európa pripomína koniec druhej svetovej vojny, teda deň pred týmto sviatkom v Rusku.



Nové britské financie sú takmer dvojnásobkom predchádzajúcich súm, ktoré sa Británia zaviazala poslať Ukrajine, keďže tá sa snaží zabrzdiť postup ruskej armády a vytlačiť ju zo svojho územia.



Britský premiér Boris Johnson je jedným z najsilnejších podporovateľov Ukrajiny v jej boji proti ruským inváznym silám. Vláda premiéra Johnsona od začiatku invázie Ruska na Ukrajine koncom februára už poslala Kyjevu protitankové strely, systémy protivzdušnej obrany a ďalšie zbrane.



Vláda tiež uviedla, že toto je najvyššia miera výdavkov na konflikt od vojen v Iraku a Afganistane, hoci podrobnosti svojich výpočtov neposkytla.



Johnsonov úrad oznámil, že premiér sa plánuje tento mesiac stretnúť s výkonnými riaditeľmi popredných zbrojárskych spoločností a diskutovať s nimi o zvýšenej výrobe zbraní, lebo si to vyžaduje vojna na Ukrajine.



Johnson, ktorý minulý týždeň navštívil Ukrajinu a stal sa aj prvým západným lídrom, ktorý mal od začiatku invázie prejav pred ukrajinským parlamentom, vo vyhlásení napísal:



"Putinov brutálny útok nespôsobuje len nevýslovnú skazu na Ukrajine - ohrozuje aj mier a bezpečnosť v celej Európe."